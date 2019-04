Zeitz – eine Stadt sucht ihre Zukunft Der Kampf gegen den Leerstand

AfD Sachsen-Anhalt

Wenn eine Kommune ihre Innenstadt erhalten und stärken will, müssen mehrere Dinge beachtet werden. Die Kommunen in Sachsen-Anhalt sind im besonderen Maße vom demographischen Wandel und Bevölkerungsschwund betroffen. Darum müssen städtebauliche Rückbaumaßnahmen so umgesetzt werden, dass konsequent leergezogene Wohnungen und Gebäude in Stadtrandlage zurück gebaut werden (vorzugsweise Plattenbau) und nicht im Innenstadtbereich oder in nächster Nähe dazu. Auf diese Weise ist es auch möglich, Infrastruktur wie Straßen und Wege zurück zu bauen um Kosten für Instandhaltung, Wartung und Pflege zu sparen.



Durch die Schaffung von Sanierungsgebieten im Innenstadtbereich kann man eine höhere Attraktivität für Investoren durch spezielle steuerliche Abschreibungen sicherstellen und somit eine positive bauliche Innenstadtentwicklung erleichtern. Um auf Städtebaufördermittel aus dem Stadtumbau Ost Programm zugreifen zu können, müssen in Rückbaugebieten am Stadtrand Stadtentwicklungsgebiete festgelegt werden.



Weiterhin müssen von Land und Bund mehr Fördermöglichkeiten für Neubau, Umbau und Ausbaumaßnahmen aufgelegt, und dann auch bewilligt werden um ein weiteres Sterben unserer Innenstädte zu verhindern. Neuansiedlungen von Gewerbe darf nicht in Randlage, sondern muss in Innenstadtlage erfolgen. Vielerorts kann man sehen, dass sich in Stadtrandlage große Einzelhandelsdiscounter und Ketten niedergelassen haben. Das zieht zumeist die Menschen aus der Innenstadt in Stadtrandlage um ihre Einkäufe zu verrichten und die Kaufkraft geht an die Stadtränder verloren. Darum müssen Ansiedlungen besonders von großen Flächen über 800 Quadratmetern genau geprüft und wenn möglich in Innenstadtlage errichtet werden. Weiterhin muss bei Neuansiedlungen eine Reglementierung der Ware geprüft werden. Was oft als Lebensmitteldiscounter beginnt, wird später zum Discounter für alle in der Innenstadt angebotenen Waren und führt dann wiederum dazu, dass die Kaufkraft aus der Innenstadt abgezogen wird.



Derartige Entwicklungen müssen verhindert werden. Schulische Einrichtungen müssen in Innenstadtlage angesiedelt und gehalten werden. Durch den demographischen Wandel und die veränderten Schülermindestzahlen mussten vergangenen Jahren zahlreiche Schulen schließen. Bei der Auswahl der Schulen, die weitergeführt werden sollen, muss auch die Lage im Innenstadtbereich berücksichtigt werden. Denn auch der Schulbetrieb führt zu einer Belebung der Innenstadt. Soziale Einrichtungen müssen ebenfalls, wenn möglich, im Innenstadtbereich angesiedelt werden. Die Innenstadt kann zudem durch weitere Maßnahmen belebt werden, unter anderem durch freies W-LAN im Innenstadtbereich, Etablierung eines Bürgerbusses, der die Menschen aus randlagigen Ortsteilen in die Innenstadt bringt um Einkäufe zu tätigen, sowie, sofern noch nicht vorhanden, der Etablierung eines Wochenmarktes in der Innenstadt. Bildrechte: dpa