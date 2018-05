Wein-Verkostung Weinmeile im Saale-Unstrut-Gebiet

Am Samstag und Pfingstsonntag können sich Wanderer zwischen Bad Kösen und Roßbach im Burgenlandkreis von Winzern das Glas füllen lassen. Die Weinmeile an Saale und Unstrut ist ganze sechs Kilometer lang. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits zum 17. Mal statt und steht unter dem Motto "Pfingsten gibt es zu probieren, was Winzer und Natur kreieren".