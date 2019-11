Bei einem Polizeieinsatz in Weißenfels ist am späten Abend ein Mann schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Bei einem Polizeieinsatz in Weißenfels ist am späten Abend ein Mann schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Bei einem Polizeieinsatz in Weißenfels ist am späten Abend ein Mann schwer verletzt worden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

In Weißenfels hat die Polizei am späten Sonnabendabend einen Mann niedergeschossen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, hatte der 30-Jährige zuvor mit einer Waffe auf sie und den Streifenwagen gezielt.