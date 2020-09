Allein in Weißenfels wurden seit dem frühen Morgen rund 50 Objekte durchsucht. Bildrechte: dpa

In Weißenfels hat es am Mittwoch eine Razzia wegen illegaler Leiharbeiter in der Fleischbranche gegeben. Der Einsatz war Teil einer großangelegten Durchsuchungsaktion in fünf Bundesländern. Der Sprecher der Bundespolizei in Mitteldeutschland, Christian Meinhold, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es seien zwei Zeitarbeitsfirmen und Arbeitsunterkünfte kontrolliert worden. Man vermute, dass sich dort Osteuropäer mit gefälschten Dokumenten aufhielten. Sie würden illegalerweise als EU-Bürger in der Fleischindustrie eingesetzt. Weitere Durchsuchungen fanden demnach auch in Sachsen, Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt.

Sachsen-Anhalt war Schwerpunkt der Razzia

Die Razzia begann in den frühen Morgenstunden und dauerte einige Stunden an, erklärte Meinhold. Es seien rund 800 Beamte im Einsatz gewesen. Der Schwerpunkt der Razzia lag nach Angaben des Sprechers in Sachsen-Anhalt. Gegen die Betriebe, in denen die illegalen Leiharbeiter arbeiten – wie etwa Tönnies in Weißenfels – werde nicht ermittelt. Das bestätigte Deutschlands größter Fleischkonzern: "An unserem Standort in Weißenfels gibt es bisher keine Durchsuchung", sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch.

Insgesamt waren rund 800 Beamte bei der bundesweiten Razzia im Einsatz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Fleischkonzern betreibt in Weißenfels seinen zweitgrößten Schlachtstandort und beschäftigt dort etwa 2.200 Mitarbeiter. "Wir haben keine Kenntnis darüber, welche Firmen in Weißenfels durchsucht wurden", sagte der Tönnies-Sprecher. Demnach hat es auch an weiteren Tönnies-Standorten in Deutschland keine Durchsuchungen gegeben.



Im Visier der Polizei sind nach Angaben des Polizeisprechers zehn Hauptbeschuldigte im Alter zwischen 41 und 56 Jahren. Der Vorwurf: Banden- und gewerbsmäßige Einschleusung und Urkundenfälschung. Sie sollen mindestens 82 Personen aus Osteuropa mit gefälschten und verfälschten Dokumenten nach Deutschland geschleust haben. Die Beschuldigten sollen noch heute vernommen werden. Den illegalen Leiharbeitern droht die Abschiebung.