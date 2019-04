Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ist der am häufigsten eingesetzte Unkrautvernichter. Doch das chemisch wirkende Mittel ist aufgrund unterschiedlicher Studien zur Wirkung auf Mensch und Tier umstritten . Doch die Stadt Weißenfels bekämpt Unkraut nicht mehr mit Glyphosat. Den Grund für den Verzicht auf Glyphosat erklärt der Fachbereichsleiter für Städtische Dienste, Dominik Schmidt: Es gehe vor allem um Umweltschutz. Studien deuteten darauf hin, dass Glyphosat die Artenvielfalt gefährde und möglicherweise auch Bienen schädige.

Stattdessen setzt Weißenfels nun auf eine sogenannte thermische Methode: Seit Dienstag ist ein Gerät im Einsatz, das Unkraut verbrüht. Bei der Heißwasser-Unkrautbekämpfung werden die Pflanzen mit 100 Grad heißem Wasser besprüht. Durch die Hitze gerinnt das Eiweiß in der Pflanze, die dadurch eingeht. Weißenfels hat dafür ein Gerät mit einem 1.000 Liter Wasser fassenden Tank angeschafft.

Weißenfels verzichtet bereits seit 2016 bei den von der Stadt bewirtschafteten Flächen auf Glyphosat. Der Stadtrat Weißenfels hat im Juni 2018 beschlossen, dass Verbot auch auf verpachtete Flächen auszudehnen. Das Verbot wird seit Anfang 2019 nach und nach in neue und verlängerte Pachtverträge aufgenommen. Der Oberbürgermeister von Weißenfels, Robby Risch, räumt ein, dass das Verbot schwer zu kontrollieren sei. Auch Sanktionen seien nicht einfach. Man könne lediglich einen Pachtvertrag nicht verlängern, sollte ein Verstoß gegen das Verbot festgestellt werden.

Es sei auch schon vorgekommen, dass Bürger der Stadt meldeten, wenn auf Feldern etwas aufgetragen werde, sagt Risch. Aber das sei nicht immer Glyphosat. Außerdem handele es sich dabei auch nicht immer um städtische Flächen. Das Verbot habe also eine Sensibilisierung erreicht.

Zu den Pächtern der städtischen Flächen gehören unter anderem Kleingärtner mehrerer Gartenverbände. Auch sie betrifft das Glyphosat-Verbot. Der Vorstandsvorsitzende des Regionalverbands der Gartenfreunde Weißenfels, Peter Beiersdörfer, sagt, dass das Verbot für Kleingärtner eigentlich keine Rolle spiele: Gärtner entfernten Unkraut ohnehin eher mit der Hacke als mit einem Unkrautvernichter. Allerdings befürchtet Beiersdörfer, dass einige Gärtner auch zu anderen, ebenfalls umweltschädlichen Methoden greifen könnten und beispielsweise Salz streuen würden. Er findet, die Stadt hätte auf die möglichen, umweltfreundlichen Alternativen zu Glyphosat in ihrem Informationsschreiben vom Januar direkt hinweisen sollen.

Kleingärtner setzen in Weißenfels laut Verbandsvorsitzendem Beiersdörfer ohnehin nicht auf Glyphosat.

Kleingärtner setzen in Weißenfels laut Verbandsvorsitzendem Beiersdörfer ohnehin nicht auf Glyphosat. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

Schmidt kann die Landwirte verstehen, die wegen des Verbots Bedenken haben. Denn für sie bedeute es einen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand. Denn sie müssen den Acker mehrfach pflügen, was nicht so effektiv gegen Unkraut wirke wie Glyphosat. Aber: "Bei der ökologischen Landwirtschaft klappt es ja auch", so Schmidt. Oberbürgermeister Risch ergänzt, dass der Konsument entscheidend sei – und die Frage, wie viel er für Lebensmittel ausgeben wolle.