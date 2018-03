Neuer Betreiber gesucht Burgenlandkreis ab April ohne Rettungsdienst?

Wer im Burgenlandkreis die 112 wählt, zu dem rücken momentan noch Krankenwagen und Notarzt vom Rettungsdienst Burgenland aus. Die Tochtergesellschaft der DRK Kreisverbände Weißenfels und Naumburg ist allerdings schon seit Herbst 2017 insolvent. Am Montagabend wird nun der Kreistag des Burgenlandkreises in einer Sondersitzung darüber entscheiden, wie es mit dem Rettungsdienst weitergeht. Schon ab 1. April soll es einen neuen Betreiber geben.

Der jetzige Betreiber war in finanzielle Schieflage geraten, weil er laut einem Gerichtsurteil Überstunden der Mitarbeiter in Höhe von 1,2 Millionen Euro nachzahlen soll. Laut Verdi-Pressesprecher Jörg Förster hatte die Geschäftsführung jahrelang an einem rechtsunwirksamen Tarifvertrag festgehalten. Der neue Tarifvertrag ist erst seit Januar 2018 in Kraft und darin eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden festgeschrieben. "Zum DRK haben die Beschäftigten kein Vertrauen mehr. Das jahrelange Hinhalten hat sie verunsichert", hieß es von Verdi.