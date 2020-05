Weißenfels Tönnies-Schlachthof: Hoffnungsträger und Ärgernis in einem

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Der Schlachthof in Weißenfels prägt das Stadtleben – im Guten wie im Schlechten. Neben Arbeitsplätzen und Steuergeldern steht die Anlage auch für extreme Schwierigkeiten, Lärm und Gestank. Nach zahlreichen Corona-Fällen rückten die Fleischbetriebe in ganz Deutschland in den Blickpunkt. Auch in Weißenfels gab es deswegen Massentests. Doch aller Kritik zum Trotz: die Zukunft der Stadt hängt entscheidend an der Entwicklung der Fleischfabrik, glaubt Oberbürgermeister Robby Risch.