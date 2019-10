Mir geht es bei der Umsetzung und Gestaltung der Beiträge vor allem um die Menschen, die anderen helfen möchten. Am meisten beeindruckt hat mich dabei der Drehtag mit der Schulsozialarbeiterin Katja Hantschik: knallrote Haare, Piercing und immer ein Lächeln im Gesicht. Sie arbeitet an der Herderschule, einer Grundschule in der Neustadt. Hier drücken 210 Kinder die Schulbank, davon 77 mit Migrationshintergrund. Zu den Aufgaben von Katja Hantschik gehört es, diese zu integrieren und allen zu helfen, im Unterricht besser klar zu kommen.

An jedem Nachmittag nach der Schule ist die 35-Jährige im Kinder-, Jugend- und Familientreff "Die Brücke". Vor allem Kinder und Jugendliche kommen hierher, meist wachsen sie in sozial schwachen Familienverhältnissen auf. Hier im Kinder- und Jugendclub spielen sie am Tischkicker, machen Hausaufgaben oder nehmen an einem Kreativkurs teil. Genau so einer steht auf dem Plan, als wir vorbeischauen. Katja Hantschik steht inmitten von zehn aufgeregten Kindern. Es ist beeindruckend, mit welcher Ruhe die gebürtige Zeitzerin das alles meistert. Seit 2012 arbeitet sie nun in der Neustadt, immer ganz nah dran an den Kindern und deren Problemen. Sie hat vor allem eine Hoffnung: