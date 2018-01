Es wird genäht, geschweißt und gehämmert: Für die "Magischen Lichterwelten" entstehen zurzeit im halleschen Bergzoo 300 Figuren aus buntem Stoff. Darunter auch ein riesiger chinesischer Drache: sechs Meter hoch und ganze vierzig Meter lang. Rund 12.000 Lichter kommen dazu, mit denen die Figuren in der Dunkelheit zum Leuchten gebracht werden.

Seit Wochen arbeiten 20 Kunsthandwerker aus China an Tier- und Pflanzennachbildungen, aber auch an fantastischen Wesen aus der Mythologie. Eine der chinesischen Arbeiterinnen erklärt die besondere Beziehung, die sie zu Drachen haben. "Der Drache spielt in unserer Kultur eine sehr große Rolle, denn er steht für Macht und Kraft. Alle Chinesen lieben den Drachen."