Am Ostersamstag wird ein Feuer in der geplanten Asylbewerber-Unterkunft in der Thälmann-Straße gelegt. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer "besonders schweren Brandstiftung". Zwei Menschen wohnen in dem Haus, sie können sich retten.



Noch am selben Tag demonstrieren 300 Menschen in Tröglitz gegen Ausländerhass und Gewalt. Unter den Demonstranten ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, der sichtlich wütend ist.