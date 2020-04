Stefan Gebhardt, Landesvorsitzender der Linken in Sachsen-Anhalt ergänzt die Frage, wer die Kosten der Krise übernehmen solle. Davon sei in dem Papier nicht die Rede. Außerdem sagt er: "Besonders auffällig ist, dass in dem Gesamtpapier auch nichts über die systematische Stärkung des Gesundheitsbereiches und des dort arbeitenden Personals zu lesen ist."

Daran knüpfen Twitter-User, wie Julia Probst, an und erinnern an eine vergangene Einschätzung der Leopoldina von 2016, bei der es um die Anzahl der benötigten Kliniken in Deutschland ging. Die Leopoldina hatte damals vorgeschlagen, viele Krankenhäuser zu schließen. Probst: "Stellt euch mal vor, Deutschland wäre diesen Empfehlungen gefolgt damals. Dann könnten wir in Deutschland wirklich nicht gelassen sein und sogar Patienten aus anderen Ländern aufnehmen und so humanitär Hilfe leisten."