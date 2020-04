Die Stadt Halle hat in der Corona-Krise den Katastrophenfall aufgehoben. Das teilte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Ostermontag in seiner täglichen Pressekonferenz mit. Der Rathauschef sprach von einem ersten Schritt "in Richtung Normalität". Das öffentliche Leben in der Stadt könne langsam wieder anlaufen, sagte Wiegand. Der Katastrophenschutzstab bewerte die Lage als stabil. Das treffe nach Angaben von Ärzten auch auf die Lage in Krankenhäusern und Praxen zu. "Es besteht aktuell nicht die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems", erklärte Wiegand.