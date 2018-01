JVA Burg Doppelmörder von Mansfeld ist tot

Der sogenannte Doppelmörder von Mansfeld hat sich in der Justizvollzugsanstalt Burg das Leben genommen. Einem Sprecher des Justizministerium zufolge fanden JVA-Beamte den Verurteilten am Dienstagmittag leblos auf seinem Zellenbett liegend. Der in der Zelle gefundene Abschiedsbrief lege einen Selbstmord nahe. Der 46-jährige Gabor S. war 2008 zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Er hatte in Mansfeld einen Arzt und eine Rentnerin ermordet. Später kam heraus, dass er auch eine Bekannte aus der Schweiz umgebracht hat.