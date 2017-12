Seit Mittwochabend Drei Brände hielten Feuerwehr in Halle in Atem

Die drei Großbrände in Halle, bei denen die Feuerwehr seit Mittwochabend alle Hände voll zu tun hatte, sind so gut wie gelöscht. Der Schaden betrage nach Angaben der Polizei mehrere hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochabend war in Halle Diemitz gegen 18.20 Uhr in einer Lagerhalle samt Tischlerei der erste Brand ausgebrochen. Zunächst quoll laut Angaben von Augenzeugen dichter Qualm aus allen Fenstern sowie dem Dach, der die Halle einhüllte. Während der Löscharbeiten kam es dann zu einer Rauchdurchzündung und die gesamte Halle stand in Flammen.

"Aber ich muss sagen, die ganzen Bewohner haben Tee gebracht, Kaffee gebracht, also alles ganz lieb. Wir durften auf Toilette gehen", erzählte sie. Auch in ihre Wohnung hätte die Feuerwehr sie kurz gelassen. "Da habe ich das Familienbuch genommen, mir fiel nicht ein, was ich noch nehmen sollte und dann bin ich wieder rausgerannt." Sie hätte großes Glück gehabt, dass dem Haus nichts passiert sei. "Bei mir sind es nun die Existenz und das Wohnhaus und die ganzen Erinnerungen, die kleine Tochter ist hier drin geboren." Ihren Blumenladen will sie schon am Freitag wieder öffnen.