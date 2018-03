Auf dem Friedensplatz in Tröglitz wurde 2015 gegen Flüchtlinge demonstriert. Heute erinnert nichts mehr daran.

Auf dem Friedensplatz in Tröglitz wurde 2015 gegen Flüchtlinge demonstriert. Heute erinnert nichts mehr daran.

Auf dem Friedensplatz in Tröglitz wurde 2015 gegen Flüchtlinge demonstriert. Heute erinnert nichts mehr daran. Bildrechte: MDR/Charlotte Tennler

Der Friedensplatz in Tröglitz: Hier machen Rentner ihre Besorgungen, kommen ins Gespräch über das Wetter und das Osterfest. Die Ereignisse von 2015 – Demonstrationen gegen Flüchtlinge, der Brandanschlag auf das geplante Asylbewerberheim – spielen bei den Unterhaltungen keine Rolle.

Auch heute noch ist das Dach der einst geplanten Asylbewerberunterkunft nur mit Dachpappe abgedeckt. Bildrechte: MDR/Charlotte Tennler

Heute haben die Tröglitzer ihre Ruhe. Es wohnen zwar drei Flüchtlingsfamilien in Mietwohnungen im Ort, sie spielen im Ortsbild aber keine Rolle.



Auch vor der geplanten Asylbewerberunterkunft, deren Dachstuhl immer noch nur notdürftig mit Dachpappe abgedeckt ist, gehen die Menschen vorbei, ohne dem Haus auch nur einen Blick zuzuwerfen. Es scheint fast so, als sei Gras über die Sache gewachsen und die Einwohner hätten die Ereignisse vergessen oder verdrängt.



Das finden Markus und Susanna Nierth verwerflich. Damals und heute setzen sich der ehemalige Bürgermeister und seine Frau für Flüchtlinge ein. Doch es hat sich viel verändert, auch für die eigene Familie, erzählen sie. Nichts sei mehr so wie vorher. Die Familie, auch die Kinder seien bedroht worden. Das Heimatgefühl sei verloren gegangen.