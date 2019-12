E-Scooter werden in Halle getestet

Ein knappes halbes Jahr nach der bundesweiten Zulassung von E-Rollern startet in Halle der kostenpflichtige Verleih per App. Nutzer müssen dafür mindestens 18 Jahre alt sein. Das gab das Stadtmarketing Halle am Donnerstag bekannt. 176 E-Scooter sind es, die ab dem 16. Dezember in der Saalestadt getestet werden können. Sie sind 30 Kilogramm schwer und fahren bis zu 20 Kilometer pro Stunde. Verantwortlich für die E-Scooter ist die Berliner Firma TIER. Das Angebot richte sich an Hallenser, Touristen, Studierende und Lehrende.

Im aktuellen Hallenser Plan soll es Zonen geben, in denen ein Fahrverbot für die Roller gilt ("No Go Areas"), zum Beispiel im Saaletal. Zudem sind festgelegte Abstellorte und Zonen mit verringerter Geschwindigkeit ("No Fast Zones") geplant. In der Nähe des Marktplatzes sollen beispielsweise nur fünf Kilometer pro Stunde möglich sein. All diese Bereiche werden parallel zum Testbetrieb in einem Rahmenvertrag festgehalten und so ein genauer Plan für die zukünftige Nutzung erarbeitet. In Magdeburg ist ein E-Roller-Verleih aktuell nicht geplant.