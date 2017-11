Ehemalige Mifa Drei Monate unter neuem Namen

Uns war erst einmal wichtig, die Produktion wieder zum Laufen zu kriegen und zu schauen, ob es funktioniert, dass wir wieder ins alte Werk zurückzugehen. Das ist so. Wir haben also genug Platz, wir haben auch Platzreserven. Uns war wichtig, die ersten Vertriebserfolge zu realisieren. Das haben wir geschafft. Aber das sind natürlich Themen, die man ausbauen kann. Da bin ich sicherlich noch nicht zufrieden. Ich bin in der Regel sowieso sehr selten zufrieden, aber an der Stelle müssen wir sicherlich noch mehr tun.

Es gibt Trends, die uns aus meiner Sicht stark unterstützen. Ich ziele da insbesondere auf den E-Bike Boom ab, der sich abzeichnet: Stand heute 15 Prozent Marktanteil in Deutschland, in drei Jahren laut Prognosen bis zu 50 Prozent, also ein unheimlich starkes Marktwachstum, an dem wir partizipieren möchten. Darüber hinaus sind wir sehr breit aufgestellt. Wir nehmen die Discounter in der Fläche als wichtige Kunden sehr ernst, wie in der Vergangenheit auch. Dafür müssen wir aber unsere Kosten im Griff behalten. Wir haben dann das Thema, dass wir unsere Produktionskapazitäten auch Dritten anbieten. Wir haben Sonderthemen wie Lastenfahrräder, die aus meiner Sicht sehr interessant sind. Und dann überlegen wir uns auch, verstärkt in den Direktvertrieb über E-Commerce zu gehen.