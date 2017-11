Halle hat einen schwergewichtigen Einwohner weniger – Elefantenkuh Bibi aus dem Bergzoo hat am Donnerstag die Reise in ihre neue Heimat angetreten: Sie wird im Serengetipark im niedersächsischen Hodenhagen aufgenommen und soll dort in die Herde integriert werden.

Lange wurde die Elefantendame auf den Umzug vorbereitet: Vier Monate war mit der 32-jährigen Dickhäuterin geübt worden, dass sie freiwillig in den Metall-Reisecontainer läuft und dabei keine Panik bekommt. Wie der Zoo Halle mittteilte, verliefen der Einstieg in den Container und die Verladung auf den LKW reibungslos.

Bibi wurde 1985 in Simbabwe geboren. 2008 kam sie mit ihrer damals einjährigen Tochter Panya aus dem Tierpark Berlin in den halleschen Bergzoo. Doch Bibi sei mittlerweile nicht mehr in die Herde zu integrieren, hieß es. Außerdem geht der Zoo davon aus, dass sie erneut schwanger ist. Mit ihren Schwangerschaften hatte Bibi in Halle bereits für Dramen gesorgt: Zweimal hatte sie ihre neugeborenen Babys tot getreten, zuletzt 2015. Die Geburtsschmerzen waren damals wohl so stark gewesen, dass sie ihr Kalb angegriffen hatte. Laut Zoo stellt sie für den halleschen Nachwuchs eine nicht einschätzbare Gefahr dar.