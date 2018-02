Was haben Sylvester Stallone, Kate Winslet und der Satan höchstpersönlich gemeinsam? Sie alle waren schon in den Filmen des Komikerduos Elsterglanz zu sehen. Das neueste Mitglied dieser illustren Runde ist der Hallesche FC.



In einem gut anderthalb Minuten langen Video, das seit ein paar Tagen im Internet zu sehen ist, erklären "Gilli" und Sven den verdutzten HFC-Kickern um Nick Fennell, Klaus Gjasula und Toni Lindenhahn eine geheime Weltverschwörung. Doch mit einem sehr speziellen Trick könnte auch der Hallesche FC dieses Wissen, das eigentlich Topmannschaften vorbehalten ist, nutzen. Zur Anwendung kommen soll das Geheimnis am 11. April – wenn der HFC gegen Lokomotive Leipzig spielt.