Rosenmontagsumzug Das exotische Prinzenpaar von Halle

Steffen und Judice sind in diesem Jahr das Schochwitzer Prinzenpaar. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller

Ein dreifaches Schochwitz-Helau, Schochwitz-Helau, Schochwitz-Helau! So proben die Schochwitzer für den Rosenmontag, denn dann wird ihr Prinzenpaar den Rosenmontagsumzug in Halle mit 2.000 Narren anführen. "Durch unser 60-jähriges Jubiläum dürfen wir natürlich auf Platz 1 starten. Wir führen den Reigen mit einem schönen, roten Cabrio an", sagt Steffen Bräuner. Der Karnevals-Prinz ist dazu besonders stolz auf seine Prinzessin – seine Frau Judice. "In Rot kommt sie wunderschön zur Geltung", schwärmt der Schochwitzer über die 36-jährige Angolanerin in ihrem Kostüm.

Vor zwei Jahren zog sie zu ihrem Mann, der schon 1981 Kinderprinz war, in den Saalekreis und geht seitdem auch selbst beim Schochwitzer Carnevals Club ein und aus. "Das ist mein zweites Mal beim Karneval in Schochwitz", erzählt sie. "Aber dieses Mal als Prinzessin von Schochwitz, das war eine große Überraschung." Kennengelernt haben sich Steffen und Judice vor einigen Jahren. Beruflich war der 47-jährige viel in der Welt unterwegs. "Ich habe in Portugal einen Sprachkurs gemacht und da haben wir uns kennengelernt", erzählt er.

Handschuhe und Schal als Ausstattung

Für Judice ist der Karneval nicht fremd, auch in ihrer Heimat hat sie ihn gefeiert – als Straßenkarneval mit viel Tanz und Musik. Die 36-Jährige mag das Faschingsprogramm der Schochwitzer, nur an die Temperaturen des hiesigen Karnevals hat sie sich noch nicht gewöhnt. "In Deutschland ist das Wetter mein großes Problem, natürlich im Winter. Aber ich glaube, das ist normal." Und so gehören zum Rosenmontag auch Handschuhe und Schal zu ihrer Ausstattung. Als strahlende Judice die I. wird sie mit Steffen dem II., beide in Rot gekleidet, am Rosenmontag kaum zu übersehen sein.

Mehr zum Thema