Feuer in Halle Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Hauptinhalt

In Halle hatte es in der vergangenen Woche drei große Brände gegeben. In einem Fall gehen die Ermittler nun von Brandstiftung aus. Das Feuer in einem Gebäudekomplex soll gelegt worden sein. Nach den Auslösern für die beiden anderen Brände wird noch gesucht.