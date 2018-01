Wenn Arbeit krank macht Finanzamt Halle chemisch belastet?

Gerade war es still um das hallesche Finanzamt geworden, da liefert das viele Millionen Euro teure Gebäude wieder Gesprächsstoff: Ausdünstungen aus dem Fußboden sollen Mitarbeiter krank gemacht haben. Erst vor zwei Jahren waren die Finanzbeamten in den Neubau an Halles Hallmarkt gezogen. Doch schon im Herbst 2016 haben sich laut Behördenchefin Brigitte Berking Mitarbeiter über unangenehmen Geruch, Müdigkeit und Niedergeschlagenheit beklagt. Deshalb habe es Ende Oktober und Anfang November 2016 Messungen in einigen Räumen gegeben.