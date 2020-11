Auf dem Gelände des Fußballnachwuchsleistungszentrums an der Willi-Bredel-Straße in Halle im Stadtteil Silberhöhe wurde sie am Montagabend bei Bauarbeiten gefunden: eine 75-Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Gelände wird in einem Radius von rund 500 Metern evakuiert. Betroffen sind zirka 2.800 Einwohnerinnen und Einwohner. Polizei und Feuerwehr führen die Maßnahmen gemeinsam durch. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist am Fundort, um den Sprengsatz zu entschärfen.