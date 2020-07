Keine Flüge mehr nach Frankfurt Was die Lufthansa-Streichungen für die Passagiere am Flughafen Halle/Leipzig bedeuten

Vom Flughafen Halle/Leipzig aus wird Frankfurt ab September nicht mehr angeflogen. Bildrechte: imago/blickwinkel

Lufthansa will nicht mehr von Leipzig/Halle nach Frankfurt fliegen: Was bedeutet das für die Zukunft?

Sollte die Flugverbindung nach Frankfurt auch nach der überstandenen Coronakrise nicht mehr angeboten werden, würde der Flughafen Leipzig/Halle eine seiner wichtigsten Flugverbindungen verlieren. Vor Beginn der Coronakrise hat die Lufthansa den größten mitteldeutschen Airport bis zu fünf Mal am Tag mit ihrem internationalen Drehkreuz verbunden. Ein Großteil der Passagiere ist aber in Frankfurt nicht aus- sondern umgestiegen. Denn die Fluggesellschaft betreibt in Frankfurt ihr größtes Drehkreuz und bedient von hier aus einen Großteil ihrer internationalen Flugziele. Die Verbindung zwischen Frankfurt und Leipzig/Halle war daher vor allem ein Zu- und Abbringerflug für die Langstreckenflüge der Lufthansa.

Die Lufthansa hat aber angekündigt, ab 7. September wieder elf Mal in der Woche von Leipzig/Halle nach München zu fliegen. Mit 86 Flugzielen innerhalb Europas und 113 Langstreckenzielen in Nordamerika, Nahost und Asien ist München für viele Fluggäste sicherlich auch ein attraktiver Umsteigeflughafen. Allerdings gibt es zahlreiche Langstreckenziele – vor allem in Südamerika und Afrika – die nur über den Flughafen Frankfurt erreichbar sind. Leipzig/Halle verliert mit dem dauerhaften Wegfall der Flüge nach Frankfurt also einen seiner beiden direkten Anschlüsse zum Interkontinentalflugverkehr der Lufthansa und ihrer Partnerairlines. Lufthansakunden sollen künftig auf die Deutsche Bahn umsteigen. Bildrechte: IMAGO

Zudem wäre es der Verlust einer historische Strecke. Denn die Lufthansa bediente die Strecke seit dem 10. August 1989. Für die Kranichlinie war es damals die erste innerdeutsche Flugverbindung zwischen Ost und West – ein wichtiges Zeichen für die Annäherung beider deutscher Staaten. Weil vor dem Mauerfall aber keine deutsche Airline die damalige innerdeutsche Grenze überfliegen durfte, mussten die ersten Flüge noch einen Umweg über die Tschechoslowakei fliegen.

Als Alternative werden nun ICEs angeboten. Wie soll das in der Praxis ablaufen, was hat die Lufthansa noch damit zu tun?

Die Fluggäste in Richtung Frankfurt können in einem gewöhnlichen Zug der Deutschen Bahn mitfahren, nicht in einem speziellen Zug nur für Lufthansa-Kunden. Allerdings werden in den ICE-Zügen der Linie 50 bestimmte Bereiche speziell für die Lufthansa-Kunden reserviert. Die Fluggäste fahren mit ihrer Lufthansa-Bordkarte dann im ICE direkt zum Frankfurter Flughafen. Ein Vorteil für die Reisenden: Sollte es zu Verspätungen oder Ausfällen kommen, werden sie automatisch auf den nächsten verfügbaren Flug umgebucht.