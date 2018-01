Nahe des Flughafens Merseburg ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Die 500 Kilo schwere Bombe deutscher Bauart war bei Sondierungsarbeiten auf einem Feld entdeckt worden. Der Blindgänger war so beschädigt, dass er nicht transportiert werden konnte. Daher wurde die Bombe direkt am Fundort gesprengt.