Gewaltsamer Tod in Halle-Neustadt Tatverdächtiger legt Geständnis ab

Eine 40-Jährige ist am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in Halle-Neustadt mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Trotz eines sofortigen Rettungseinsatzes starb sie. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Er hat inzwischen ein Geständnis abgelegt.