Sie hatte ihren 14 Monate alten Sohn in ihrer Wohnung in Naumburg erstochen – nun muss eine Frau aus Eritrea für sieben Jahre und fünf Monate ins Gefängnis. Die 26-Jährige wurde wegen Totschlags verurteilt, allerdings mit einer milderen Strafe als üblich. Der Grund sei laut Wolfgang Ehm, Pressesprecher des Landgerichts Halle, die Psyche der jungen Frau.

Wolfgang Ehm, Pressesprecher und Richter am Landgericht Halle Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Vorsitzende Richter sei zu dem Ergebnis gekommen, so sagte Gerichtssprecher Ehm MDR SACHSEN-ANHALT, "dass auf Grundlage des psychiatrischen Gutachtens davon auszugehen ist, dass die Angeklagte wegen einer psychischen Erkrankung in ihrer Steuerfähigkeit erheblich eingeschränkt war." Anders als vom Staatsanwalt beantragt, wird sie nicht in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Es sei laut Richter nicht wahrscheinlich, dass sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Das Problem war für den Gutachter jedoch die Sprachbarriere. Die Frau spricht kein Deutsch. Die Tat hatte sie über ihre Übersetzerin zugegeben.