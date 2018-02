Leerstehendes Rondell Frische Ideen für Halles Riebeckplatz

Es ist das Eingangstor zur Stadt: Jeder Fußgänger, der vom halleschen Hauptbahnhof Richtung Innenstadt will, muss das Rondell am Riebeckplatz passieren. Doch die Geschäfte stehen leer, die Passanten hasten vorbei. Deshalb hatte die Stadt Halle zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen. Am Montagabend sind die Ideen und die Preisträger vorgestellt worden. "Es wird der urbane Platz in Halle in Bahnhofsnähe werden", ist sich Petra Sachse, Leiterin des halleschen Dienstleistungszentrums Wirtschaft und Wissenschaft, sicher.

Fahrradparkhaus und mehr Grün

Momentan lädt der Bereich zwischen Hauptbahnhof und oberer Leipziger Straße nicht zum Verweilen ein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 30 Ideen – vor allem von Hallensern – hat die Stadt Halle nun auf dem Tisch. Die drei besten hat sie am Montagabend prämiert. Platz 1 ging an Studierende der Martin-Luther-Universität. Ihnen schwebt ein Fahrradparkhaus im Rondell vor sowie die Begrünung des kahlen Platzes. Vor allem wünschen sie sich aber neue Mieter für die leerstehenden Läden – darunter könnten auch eine Außenstelle der Touristinformation, des Ordnungsamts und der Polizei sein. Zudem wollen sie den Passanten mit dem Rondell Neugier auf die Innenstadt machen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Wettbewerb Die Stadt Halle hatte den Ideenwettbewerb Ende 2017 ausgelobt. Der triste Bereich am Riebeckplatz soll so verändert werden, dass er für Hallenser und Gäste zum Anziehungspunkt wird. Innerhalb weniger Wochen waren 30 Ideen eingegangen. In der Jury saßen unter anderem die HAVAG, die beiden Hotels, die sich in der Nähe befinden und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.



Ob und welche Ideen umgesetzt werden, steht aber nicht fest. Die Teilnehmer und Preisträger bekommen laut Stadt erst einmal eine Anerkennung – unter anderem Einladungen zu einem Wissenschaftsfilmfestival.

Als zweitbeste Idee kürte die Stadt das "Wissenschaftsschaufenster" vom gemeinnützigen Verein "science²public". Die Vereinsmitglieder, darunter ein Physiker und ein Wissenschaftsmanager, schlagen vor, am Riebeckplatz Forschungsergebnisse zu präsentieren und am Rondell die Geschichte der Stadt als Wissens- bzw. Wissenschaftsgeschichte zu zeigen. Sie sprechen von lebendigen Schaufenstern und Showrooms. Platz 3 ging an Martin Dvorák, der ein Mobilitätszentrum der Zukunft erdacht hat. Er stellt sich eine Mischung aus Cafés, Fahrradwerkstatt und Ladestationen – unter anderem für E-Bikes und Segways – vor.

Rondell gehört der Stadt nicht

Petra Sachse, Leiterin des halleschen Dienstleistungszentrums Wirtschaft und Wissenschaft Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Stadt möchte einige Ideen umsetzen und so mehr "Verweilqualität" schaffen. Die Ideen seien realistisch. "Absolut, weil das Ideen sind, die einfach das aufnehmen, was dort ist", sagte Petra Sachse vom Dienstleistungszentrum Wirtschaft. Die Umsetzung wird allerdings noch auf sich warten lassen, da das Rondell einem Privateigentümer gehört, der nicht in Halle ansässig ist. Die Stadt plant laut Petra Sachse jedoch, das Rondell "zurückzuholen in die Planungshoheit der Stadt". Es gäbe bereits Vorgespräche.

Die Bevölkerung würde es freuen. Eine junge Passantin sagte am Montag: "Es ist einfach nur grau in grau, ein paar Bänke, hier hält sich niemand auf. Hier ist nichts, warum man bleiben sollte." Ein bisschen öde sei es schon, erzählte ein älterer Mann: "Hier waren ein paar Geschäfte, aber die haben alle wieder zu gemacht". Nur wenige Mieter sind geblieben – wie ein Casino und ein Lohnsteuerhilfeverein. Deshalb denkt ein anderer Mann, der auf dem Weg zum Bahnhof war, dass nicht der Standort das Problem sei. "Mehr Kaufkraft, irgendwer muss die Geschäfte auch nutzen. Ich glaube das ist das Problem, was man hat."

