Kriminalistik in Halle Kampf den Ausweis-Fälschern

Mit hundertfacher Vergrößerung untersucht Torsten Freiberg die Ausweise. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu

Knapp 2.000 falsche Ausweise wurden im letzten Jahr in Mitteldeutschland entdeckt. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen, meint der Kriminaltechniker, der seit 13 Jahren bei der Bundespolizei in Halle den Fälschern auf der Spur ist. Wie viele manipulierte Dokumente er schon untersucht hat, weiß der Experte nicht mehr. Doch an einen holländischen Fälscher kann er sich noch genau erinnern: "Bei einer Zollkontrolle wurde ein Kinderbett festgestellt. In diesem Kinderbett waren 110 holländische Personalausweise versteckt und eingearbeitet. Alle mit dem gleichen Gesicht eines Mannes versehen, aber mit unterschiedlichen Personaldaten."