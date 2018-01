Der deutsche Film "Aus dem Nichts" ist vor wenigen Tagen mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden als. Damit ging einer der wichtigsten US-Filmpreise in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" nach Deutschland – und auch nach Halle. Denn Teil der deutschen Filmteams ist der Henning Peker, der Halle seine Geburts- und Heimatstadt nennt.

Das Drama "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin rollt die Geschichte des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) auf: Die Hamburgerin Katja (Diane Kruger) verliert bei einem Anschlag durch Neonazis ihren kurdischen Mann und ihren Sohn. Wie bei den NSU-Morden verdächtigen die Behörden zunächst die Opfer selbst und auch die Justiz zeigt sich unfähig. Peker mimt den Kriminalkommissar Gerrit Reetz, der nach dem Attentat in dem Fall ermittelt.

Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT spricht der Hallenser über die Bedeutung der Auszeichnung, welche Herausforderungen die Rolle für hatte und warum ihm seine Heimatstadt sehr am Herzen liegt.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Peker, vor wenigen Tagen hat "Aus dem Nichts" überraschend den Golden Globe gewonnen. In welchem Moment haben Sie davon erfahren? Was war das für ein Gefühl?

Henning Peker: Da musste ich schmunzeln. Ich hatte das völlig vergessen. Ich war gerade in Berlin für eine Produktion. Ich hab Szenen für den nächsten Tag vorbereitet und bin dann einfach eingeschlafen. Am nächsten Morgen auf dem Weg zum Frühstück habe ich die erste SMS bekommen: "Herzlichen Glückwunsch zum Golden Globe!".

Wie wichtig ist Ihnen so eine Auszeichnung?

Für den Film ist das total toll, weil der dadurch natürlich noch einmal eine größere Aufmerksamkeit kriegt. Für mich persönlich war der Film vorher genau so gut, wie er jetzt ist. Es ist eine Produktion, die mir sehr am Herzen lag. Erstens kommt es nicht alle Tage vor, dass man mit Fatih Akin drehen kann. Und dann handelt es von einem so brisanten Thema. Das ist ein Film, den meiner Meinung nach eigentlich in Deutschland heute jeder sehen muss.

Was macht für Sie die Zusammenarbeit mit Fatih Akin so besonders?

Fatih Akin ist jemand, so hab ich es zumindest erlebt, der mir als Schauspieler die größtmögliche Freiheit gibt, aber auch die größtmögliche Verantwortung von mir verlangt. Und das ist schon etwas sehr Besonderes.

Sie spielen in "Aus dem Nichts" Hauptkommissar Gerrit Reetz. Was war für Sie die größte Herausforderung an der Rolle?

Ich spiele den ermittelnden Kriminalkommissar und versuche sehr empathisch diesen Fall aufzuklären. Ich bin aber gar nicht in der Lage in Richtung Rechtsterrorismus zu denken. Das einerseits das Schöne an der Rolle, weil sie sehr empathisch mit dem Opfer ist. Andererseits auch das Schlimme und das Infame, dass ich die Angehörige der Opfer selbst zum Täter mache oder zumindest kriminalisiere. Und das war ja leider im NSU-Fall bittere Realität in Deutschland über viele Jahre. Das war auch die größte Herausforderung: so empathisch zu sein, sich menschlich sehr bemühen und trotzdem nicht in der Lage zu sein, da woanders hin fühlen zu können.

Mit dem Golden Globe in der Tasche hat der Film auch gute Chancen, für den Oscar nominiert zu werden. Was meinen Sie, wie stehen die Chancen?

Ich habe keine Ahnung! (lacht) Ich glaube, der Film "The Square" soll auch als bester nicht-englischsprachiger Film nominiert werden. Und ich finde, das ist eine große Konkurrenz: ein toller Film, der eben auch thematisch sehr aktuell ist. Wünschen würde ich es mir natürlich. Ist doch cool, wenn man in einem Film mitspielt, der einen Oscar gewonnen hat.

Trotz Karriere als Schauspieler wohnen sie immer noch in Halle. Wie wichtig ist die Stadt für sie?

Ein waschechter Hallenser: Henning Peker Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Ich habe grundsätzlich das große Glück, dass ich ja fast mein ganzes Leben in meiner Heimat- ja sogar Geburtsstadt verbringen durfte. Als ich hier vom Theater weggegangen bin, da war es eine Entscheidung für meine soziale Anbindung. Ich finde das wichtig, dass man nach Hause kommen kann und sich dort auch Zuhause fühlt.

Würden sie gern mehr in der Region drehen?

Das ist schon cool. Ich habe mal in einem Film mitgespielt, da wurde in der halleschen Innenstadt gedreht. Und da bin ich mit dem Fahrrad zum Drehen gefahren. Das war schon richtig schick. Sonst ist es eher der Zug oder manchmal der Flieger. Leider spielt das für die Produktion ja oft keine Rolle. Das würde mir gefallen, wenn ich besetzt werden würde, wenn in Halle gedreht wird.

Sie sagten zu Beginn, sie haben während der Golden-Globe-Verleihung in Berlin gedreht. Wo kann man sie denn demnächst sehen?

Ja, in Berlin haben wie gerade die neue Staffel der Amazon-Serie "You are wanted" gedreht. Dort spiele ich in drei Folgen mit. Außerdem kommt der Spielfilm "In den Gängen" im April ins Kino. Er basiert auf einer Kurzerzählung von Clemens Meyer. Was ich das tolle an dem Buch fand, das Clemens Meyer und Regisseur Thomas Stubner aus dieser knapp zweiseiteigen Kurzerzählung einen 90-Minüter gemacht haben. Das gibt unheimlich viel Spielraum. Und "In den Gängen" spielt wirklich in den Gängen, in einem Supergroßmarkt. Und ich spiele den Konserven-Wolfgang. Keine große Rolle, aber es hat Spaß gemacht. Da durfte ich den schönen Satz sagen: "Bleib hier du Iltis!" Und das vor der Kamera.

Das Interview führte Cornelia Winkler.

