Erpressung gegen S-Direkt Hackerangriff auf Sparkassen-Tochter

Hackerangriff gegen ein Unternehmen mit Sitz in Halle: Die Sparkassentochter S-Direkt ist nach eigenen Angaben Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Die Hacker sollen Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und in wenigen Fällen auch Adressen ausgespäht haben. Diese stammen von Sparkassenkunden, die an einem Gewinnspiel teilgenommen hatten. Bei der S-Direkt seinen drei Erpressermails eingegangen, die Zeitungsberichten zufolge zur Zahlung von 15 Bitcoins aufgefordert hatten. Das entspricht momentan etwa 140.000 Euro. Wie das Unternehmen erst am Freitag mitteilte, geschah der Angriff bereits im Dezember 2017.