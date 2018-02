Ausstellung und Konzerte Halle feiert Händels Schnapszahl-Geburtstag

Happy birthday, Händel: Am 23. Februar 1685 – also vor 333 Jahren – wurde der Barockkomponist und Wahl-Brite Georg Friedrich Händel in Halle geboren. Um den Jahrestag zu feiern, hat seine Geburtsstadt einiges auf die Beine gestellt. Am Freitagabend wird als Geburtstagskonzert Händels Messiah in der Händelhalle aufgeführt. Etwa 400 Sänger aus aller Welt stehen gemeinsam auf der Bühne.

Im Händelhaus eröffnet ebenfalls am Freitagabend eine neue Ausstellung mit dem Titel "So fremd, so nah". Händelhaus-Chef Clemens Birnbaum sagte MDR SACHSEN-ANHALT über die Ausstellung: "Bei 'So fremd, so nah' geht es um die Erfahrung des Fremden. Händel ist ja aus Halle weggegangen, nach Hamburg, dann nach Italien, dann nach England. Er hat dort fremde Kulturen kennengelernt und das Reisen, was viel beschwerlicher war, zum Beispiel eine Alpenüberquerung." Zu den besonders sehenswerten Exponaten zählen Reiseberichte aus der Händelzeit oder Musikinstrumente, die von Fernweh zeugen. Die Schau läuft bis Januar 2019.