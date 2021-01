Nach einer Haftprüfung ist IS-Rückkehrerin Leonora M. nun frei. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die IS-Rückkehrerin Leonora M. aus Sangerhausen ist unter Auflagen aus einem Gefängnis in Halle freigelassen worden. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Freitag bei einem Haftprüfungstermin entschieden. Wie der Pressesprecher der Generalbundesanwaltschaft MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist der Haftbefehl am Freitag außer Vollzug gesetzt worden. Leonora M. dürfe wieder zu ihrer Familie. Allerdings liefen die Ermittlungen weiter. Eine Anklage werde geprüft.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT muss Leonora M. als Auflage an einem Deradiaklisierungprogramm teilnehmen. Dabei geht es um die psychologische Aufbereitung dessen, was die junge Frau damals zum IS führte. Wie MDR SACHSEN-ANHALT erfahren hat, ist Leonora M. mit ihren Eltern auf dem Weg nach Hause. Die Frau war im Dezember 2020 nach Deutschland zurückgekehrt und seitdem in Halle inhaftiert.

Zwei Jahre in syrischem Gefangenenlager

Leonora M. hatte sich 2015 der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen und hat die vergangenen zwei Jahre in einem syrischen Gefangenenlager verbracht. Der Leipziger Anwalt Jan Siebenhüner sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Vorfeld der Haftprüfung, diese Jahre könnten auf eine zu erwartende Haftstrafe in Deutschland angerechnet werden. In Deutschland gelte das sogenannte Doppelbestrafungsverbot. Das würde greifen, wenn Leonora M. in Syrien dasselbe vorgeworfen worden ist wie hier in Deutschland – und zwar Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Der Journalist Volkmar Kabisch, der den Fall Leonora M. schon jahrelang begleitet, sagte MDR SACHSEN-ANHALT vor der Haftprüfung, dass die Ermittlungen gegen die Frau weitergingen. Entscheidend dafür, wie es mit Leonora M. weitergehe, sei aber nicht nur das Juristische, sondern auch das Soziale – die Deradikalisierung und Wiederintegration in die Gesellschaft.

Im Dezember 2020 nach Deutschland zurückgekehrt