Halle will seinen berühmtesten Komponisten in diesem Jahr noch größer feiern als sonst. Am 23. Februar 1685 wurde Georg Friedrich Händel in Halle geboren, damit jährt sich sein Geburtstag zum 333. Mal. Aus diesem Anlass gibt es eine Sonderausstellung, Konzerte und einen Stadtplan, mit dem man auf den Spuren des Barockkomponisten wandeln kann. Am Dienstag wurde in Händels Geburtshaus das Programm für Ende Februar vorgestellt.

Bei einer Pressekonferenz im Händelhaus wurden die Feierlichkeiten am Dienstag beworben. Neben den üblichen Veranstaltungen wie dem "Happy-Birthday"-Singen am Händel-Denkmal auf dem Marktplatz gibt es Neuheiten: So ist ab sofort ein Händel-Stadtplan auf Deutsch oder Englisch in der halleschen Touristinformation und im Händelhaus erhältlich.



Anja Jackes von der Stadt Halle erklärte MDR SACHSEN-ANHALT: "Sie werden in die Bartholomäuskirche geführt, dort haben Händels Eltern geheiratet und Sie können auch den Stadtgottesacker erleben, wo Händels Eltern begraben wurden." Auch die erste Arbeitsstelle des Komponisten und seine Taufkirche gehören zum Rundgang.

Besonderes Konzert: Ein Mann singt Sopran

Am 23. Februar wird zudem die Jahresausstellung 2018 "So fremd, so nah" im Händelhaus eröffnet. "Es geht natürlich um die Erfahrung des Fremden", sagte der Direktor der Stiftung des Händelhauses, Clemens Birnbaum, MDR SACHSEN-ANHALT. "Händel ist aus Halle weggegangen, nach Hamburg, dann später nach Italien und dann natürlich nach England." Seine beschwerlichen Reisen, das Exotische, das Abstruse würden thematisiert und so seien auch originale Reiseberichte aus dem 18. Jahrhundert zu sehen. Am 24. Februar gibt es dann ein besonderes Konzert, ebenfalls im Händelhaus, mit einem Countertenor: "Das Besondere an ihm ist, dass er in der Sopranlage, der hohen Frauenstimme, singt und das wunderbar", erzählte Birnbaum.

Händel verließ Halle mit 18 Jahren und ließ sich später in London nieder, wo er 1759 starb und in der Westminster Abbey beigesetzt wurde. Er schrieb mehr als 40 Opern und 25 Oratorien. Eines seiner berühmtesten Werke, "Messiah" mit dem Chorstück "Halleluja", wird am 24. Februar mit 400 Sängern aus der ganzen Welt in Halle aufgeführt.