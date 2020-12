1.200 Mitarbeiter Ab Januar in Halle: Niederlassung Ost der Autobahn GmbH des Bundes

Planung, Bau und Betrieb von Autobahnen waren bislang Ländersache. Ab Januar 2021 werden diese Aufgaben in einer Hand gebündelt – in einer eigens dafür vom Bund gegründeten Autobahn GmbH. Sitz der ostdeutschen Niederlassung ist in Halle. Übergeordnete Behörde ist das Fernstraßen-Bundesamt mit Sitz in Leipzig.