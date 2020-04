Das Meer rauscht und Anna Hoge läuft an diesem warmen Apriltag barfuß am Strand in Christchurch entlang. Die Hallenserin könnte gerade gar nicht weiter weg von ihrem eigentlichen Zuhause sein. 18.000 Kilometer trennen die 19-Jährige von ihrer Heimatstadt, Halle an der Saale.

Nach dem Abitur wollte Anna erstmal raus in die Welt, ihre Freiheit genießen. Doch aus der unbeschwerten Reise wurde plötzlich eine Ausnahmesituation. Denn vor einer Woche hat Neuseeland den nationalen Notstand ausgerufen – eine Schockmeldung für Anna: "Ich habe mich einfach verzweifelt gefühlt, ich hatte keine Ahnung, wo ich hinsollte. Ich hatte mein Auto, aber ich brauchte trotzdem öffentliche Einrichtungen. Aber die würden wahrscheinlich alle geschlossen werden."

Plötzlich galt Isolationspflicht und Herumreisen war verboten

Als der Notstand ausgerufen wurde, reiste Anna gerade mit einem Freund aus Berlin, Alexander Mahlke, durch Neuseeland. Beide sind bereits seit Herbst vergangenen Jahres mit einem sogenannten Work&Travel-Visum in Neuseeland unterwegs.



Der ultimativen Freiheit setzte die Corona-Krise nun ein Ende. Neuseeland schloss Ende März auf einmal die Grenze und rief kurz darauf den nationalen Notstand aus. Die Regierung gab den Neuseeländern drei Tage, um sich auf eine häusliche Isolation vorzubereiten. Das Gleiche galt auch für Urlauber.

Hilfsangebot auf dem Parkplatz

Die Hallenserin Anna ist mit einem Campervan durch Neuseeland gereist. Täglich schreibt sie mit ihren Eltern. Bildrechte: Alexandra Falk Viele Backpacker wie auch Anna und Alexander waren mit dieser Situation zunächst überfordert. 24 Stunden vor dem "Lock-Down" entschieden sich die beiden, getrennte Wege zu gehen: Alexander hatte sich beim Rückhol-Programm des Auswärtigen Amtes eingetragen und ging damals noch davon aus, schnell wieder nach Hause fliegen zu können. Anna dagegen wollte weiter in Neuseeland bleiben. Doch es kam anders. "Quasi beim Tschüss-Sagen auf dem Parkplatz hatte uns auf einmal Erin angesprochen", berichtet Anna.

Erin ist Krankenschwester, lebt in Christchurch und war gerade mit ihren Hunden spazieren, als sie die beiden verzweifelten Backpacker in einen typisch neuseeländischen Smalltalk verwickelte. Kurzentschlossen bietet sie Anna und Alexander das leerstehende Zimmer in ihrem Haus an, für ganze vier Wochen. "Wir waren ehrlich gesagt den Tränen nahe", erinnern sich beide. "Wir hätten niemals erwartet, dass uns jemand einfach so aufnimmt."

Putzen und Gassi gehen gegen ein Dach über dem Kopf

Annas Gastgeberin Erin hilft den beiden Deutschen gern. Für ein entspanntes Zusammenleben wurde fix ein Putzplan aufgestellt, außerdem kümmern sich Anna und Alexander um die Hunde, wenn Erin auf Arbeit ist.

Selbst auf einen geringen Mietbeitrag haben sie sich geeinigt, was die beiden Backpacker sehr fair finden: "Es gibt so viele Leute, die gerade teuer in irgendwelchen Hotels übernachten müssen, das haben wir einfach riesiges Glück gehabt", erklärt Annas Reisebegleiter Alexander.