"Die Frage ist: Was können wir eigentlich alles im Verkehrsrecht mobilisieren, um den Radverkehr zu fördern?", fragt Volker Preibisch vom ADFC Halle. Bildrechte: dpa

In Halle gibt es einen konkreten Plan, um die Stadt "Schritt für Schritt fahrradfreundlicher" zu machen. Geschrieben steht er im Radverkehrskonzept. Teil dieses Konzepts sind auch sogenannte Fahrradstraßen – weil sie, so der Wortlaut, "den Radfahrern nicht nur ein großes Maß an Sicherheit, sondern auch an Komfort" bieten. Autoverkehr ist nur in Ausnahmen zulässig und muss sich den Radfahrern anpassen. Das Ziel ist also: Fahrradstraßen sollen den Radverkehr fördern.

Volker Preibisch vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Halle kann dieser Idee nur zustimmen. "Fahrradstraßen sind ein Instrument der Radverkehrsförderung." Aber: "Ich habe aber immer noch den Eindruck, dass Fahrradstraßen nicht so bekannt sind", erzählt er.

Straßen mit besonderer Bedeutung für den Radverkehr

Volker Preibisch, Sprecher des ADFC in Halle Bildrechte: MDR/Volker Preibisch Verwunderlich, schließlich hat Halle bereits 2001 eine Fahrradstraße am Riveufer (Länge rund 1,3 Kilomter) eingerichtet – wahrscheinlich die erste in ganz Sachsen-Anhalt – und das mit der besonderen Bedeutung der Straße für den Radverkehr begründet. Sieben weitere Straßen sind bis 2019 dazugekommen: die Mauerstraße am Franckeplatz (200 Meter), der Franzosensteinweg in Halles Norden (2,2 Kilometer), ein kurzes Stück an der Mansfelder Straße ab dem Rennbahnkreuz (300 Meter), die Franckestraße vor der Industrie- und Handelskammer (300 Meter), die Straßen "An der Wilden Saale" und "Peißnitzinsel" bis Gut Gimritz (400 Meter) und der westliche Teil der Uferstraße in Halle-Lettin (500 Meter). Für die nähere Zukunft ist laut Stadtverwaltung die Sanierung der Elsterstraße zwischen Ammendorf und Beesen geplant. Dieser Abschnitt ist Teil des Elster-Radweges und soll ebenfalls als Fahrradstraße ausgewiesen werden.

Förderung des Radverkehrs: In Halle ist man "relativ restriktiv"