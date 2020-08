Nach Angaben des Bergzoos kam das Faultier im Alter von zwei Jahren nach Halle , das war 1971. Ihr genaues Geburtsdatum ist dem Zoo zufolge jedoch nicht bekannt. Die Pfleger gingen zunächst davon aus, dass Paula ein Männchen war und nannten sie "Paul". Bei einer Untersuchung wurde jedoch festgestellt, dass das Faultier trächtig war – und so wurde aus "Paul" Paula.

Der Zoo begründete den Irrtum damit, dass die Bestimmung des Geschlechts bei Faultieren damals schwierig war. So entschied sich der Bergzoo Halle, das Zuchtbuch für Zweifingerfaultiere in Europa zu führen. Dies war der Beginn der Geschlechterbestimmung von Zweifingerfaultieren in ganz Europa.