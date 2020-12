30 Jahre AIDS-Hilfe Halle "Die Mauer war ein steinernes Kondom"

Denis Leutloff ist seit 11 Jahren HIV-positiv. Dank der Therapie hat er keine Beschwerden und lebt ein ganz normales Leben. Bei der Aidshlife in Halle berät er am Telefon am liebsten Menschen, die wie er mit HIV leben müssen. Er kennt ihre Sorgen und Nöte aus eigener Erfahrung. Bildrechte: MDR/Alexander Kühne