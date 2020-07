Am Freitag hat es auf dem Riebeckplatz in Halle eine gemeinsame Aktion von Gewerkschaftsmitarbeitern der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG) und Klimaschützern von Fridays For Future gegeben. Sie setzen sich für einen besseren öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter ein.

Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter im ÖPNV. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

Die Gruppe Fridays for Future arbeitet nach eigenen Angaben mit Verdi zusammen, da es ein gemeinsames Interesse gebe: klimafreundlichen Verkehr. Dafür ist aus Sicht von Fridays for Future eine Verkehrswende nötig: mehr ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr – und weniger Autos. Daher unterstütze Fridays for Future die Gewerkschaftsmitarbeiter der HAVAG bei ihren Forderungen, erklärt Peter von Lampe von der "Fridays for Future"-Ortsgruppe Halle. Die Aktion am Freitag sei eine Auftaktveranstaltung der Zusammenarbeit.



Von Lampe sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass für Freitag, den 25. September, der nächste globale Klimastreik von Fridays for Future geplant sei.