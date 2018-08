Großeinsatz der Feuerwehr Noch immer Feuer in Schlachthof in Halle

Der Brand in einer Lagerhalle des alten Schlachthofs in Halle ist noch immer nicht gelöscht. Auch am Freitagmorgen liegt noch eine Rauchwolke über der Stadt. Die Freiimfelder Straße ist weiterhin gesperrt.