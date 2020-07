In der Verhandlung nach dem Anschlag von Halle steht am Dienstag der dritte Prozesstag an. Beginn am Landgericht Magdeburg ist auch diesmal um 10 Uhr. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen in ihrer 121-seitigen Anklageschrift 13 Straftaten vor, darunter Mord und versuchten Mord. Unter den 45 Nebenklägern sind Besucher der Synagoge, Hinterbliebene und Polizisten. Zunächst soll die Befragung des Angeklagten durch die Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage fortgesetzt werden. Diese hatte zum Ende des zweiten Verhandlungstages bereits begonnen.