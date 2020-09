Am Vortag hat ein Rabbiner das Verhalten der Polizei am Anschlagstag kritisiert. Der Rabbiner war während des Anschlags in der Synagoge. Vor Gericht in Magdeburg sagte er aus, dass die Gemeinde eher wie Verdächtige behandelt worden seien, denn als Opfer. Die Synagogen-Besucher hätten nach dem Anschlag ungeschützt im Blickfeld von Reportern und Fotografen gestanden.