Am zehnten Prozesstag um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle werden am Dienstag weitere Zeugen gehört. Darunter ist auch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Max Privorozki. Außerdem werden Besucher der Synagoge, die den Angriff miterlebt haben, aussagen. Sie hatten die hallesche Gemeinde zu Jom Kippur am 9. Oktober besucht.

Zu Beginn des Prozesstages hat eine Rabbinerin ausgesagt, die während des Anschlags in der Synagoge war. Sie habe damals ihre 15 Monate alte Tochter am Morgen an ihre Babysitterin übergeben und sei mit ihrem Mann in den Gottesdienst gegangen. In der Mittagspause des Gottesdienstes wollte man sich wieder treffen.