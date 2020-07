Der 28-Jährige hatte stets beteuert, allein gehandelt zu haben und dass niemand von seinem Plan gewusst hatte. Daran zweifeln die Anwältinnen und Anwälte der Nebenkläger nach den Befragungen an den vergangenen Prozesstagen zunehmend. Der Angeklagte soll in seinem – wenn auch kleinem – Umfeld seinen Antisemitismus und Rassismus offen ausgesprochen haben. Das wurde bei den Befragungen durch die Anwälte und durch das Verlesen eines Briefes , welchen seine Mutter geschrieben hatte, deutlich.

Am Dienstag hatte als erster Zeuge ein Kriminalhauptkommissar ausgesagt, der an insgesamt fünf Vernehmungen beteiligt war. Zudem hatte erstmals ein Betroffener den Angeklagten befragt. Der US-Amerikaner Ezra Waxman war bei dem Anschlag im vergangenen Oktober selbst in der Synagoge gewesen.