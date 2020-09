Am zehnten Prozesstag um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle sind am Dienstag weitere Zeugen gehört worden.

Zu Beginn des Prozesstages hat eine Rabbinerin ausgesagt, die während des Anschlags in der Synagoge war. Sie habe damals ihre 15 Monate alte Tochter am Morgen an ihre Babysitterin übergeben und sei mit ihrem Mann in den Gottesdienst gegangen. In der Mittagspause des Gottesdienstes wollte man sich wieder treffen.

Als es zum Anschlag kam, konnte die Zeugin ihre Babysitterin nicht mehr telefonisch erreichen. "Ich bin fast wahnsinnig geworden vor Angst", sagt die Rabbinerin aus. Erst nach mehreren Stunden konnte sie die Synagoge verlassen und ihre Tochter wiedersehen.

Familientrauma wiederbelebt

Ihre Angst als Mutter habe sich auch mit dem Trauma ihrer Familie an dem Tag vereint. Ihre Großmutter sei 1944 vor den Toren von Auschwitz von ihrer Familie getrennt worden. Der Angeklagte Stephan B. habe durch seine Taten für eine extrem traumatische Situation gesorgt. Sie sei wegen der Ereignisse in Therapie, der Tochter gehe es besser. Der Zeugin gelinge es zunehmend mit den Erlebnissen zu leben. Sie sagte: "Der Täter hat keinen Erfolg gehabt. Ich bin der lebende Beweis. Leute wie er werden nicht erfolgreich sein."

Zeugin: Tür war nicht der Lebensretter

Eine weitere Zeugin, die ebenfalls während des Anschlages in der Synagoge war, sagte aus, dass nicht die Tür den Menschen innerhalb des Gebäudes das Leben gerettet habe. Dieses Narrativ spiegele nicht die Ereignisse wieder, denn der Angeklagte habe Splitterbomben über die Mauer geworfen, die Menschen hätten töten können. Sie beschwert sich, dass sich in der Berichterstattung zu sehr auf die Tür konzentriert würde.

Während der Aussagen machte der Angeklagte provozierende Anmerkungen. Bildrechte: dpa Während der Aussagen der Zeuginnen versucht sich der Angeklagte direkt in an die Zeuginnen zu wenden. Auch in den vergangenen Verhandlungstagen hatte er das bereits gemacht. Dabei macht er kommentierende, provozierende Aussagen, die antisemitisch sind oder gar den Holocaust leugnen. Die Anwälte und Anwältinnen der Nebenkläger haben die Anmerkungen sofort beanstandet.

Ein Mann, der den Gottesdienst technisch unterstützte, sagt aus, dass er auf einem Monitor beobachtet habe, wie auf die Synagogen-Tür geschossen wurde. Dann habe man versucht die Tür mit Stühlen und Gegenständen zu verbarrikadieren und die Polizei gerufen. Laut seiner Aussage war es normal, dass keine Polizei vor der Synagoge war. Seine Meinung ist jedoch, dass an diesem Tag die Polizei hätte vor Ort sein müssen. Der jüdische Kalender sei bekannt gewesen.

Max Privorozki, der Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, äußerte sich ebenfalls zur nicht vorhandenen Polizeipräsenz am Tattag. Es habe regelmäßigen Kontakt zur Polizei gegeben, aber keine Termine bezüglich bestimmter Ereignisse. Die Sicherheitslage sei regelmäßig vom Landeskriminalamt gecheckt worden. Nach Ereignissen wie dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin 2016 sei ein Polizeiauto unregelmäßig an der Synagoge vorbeigefahren. Manchmal habe auch ein Wagen ein, zwei Wochen vor der Tür gestanden. An Jom Kippur im vergangenen Jahr sei die Polizei aber wahrscheinlich nicht zu einer solchen Entscheidung gelangt. Diese Entscheidungen habe die Polizei ohne Rücksprache mit der Gemeinde getroffen.

Man habe deswegen ein Sicherheitskonzept unabhängig von der Polizei erstellt, so Privorozki. So habe man das Grundstück und die Tür abgeschlossen. Gemeindemitglieder wüssten generell Bescheid, dass sie warten müssen, bis die Tür geöffnet wird. Besucher müssten sich vorab über eine E-Mail anmelden. Dann werde geprüft, ob sie in die Synagoge kommen dürften.

Max Privorozki hat sich am Tattag um die Menschen in der Synagoge gekümmert. Bildrechte: dpa Danach berichtet Privorozki wie er den Anschlag erlebt hat. "Ich werde das nie vergessen. Ich habe gesehen wie jemand angeschossen beziehungsweise erschossen wurde. Das habe ich mit meinen Augen gesehen auf dem Monitor." Als er den Täter auf dem Bildschirm sieht, denkt er zunächst "das ist ein Guter, weil er aussah wie aus einer Spezialeinheit." Erst als Privorozki bemerkte, dass der Täter auf die Tür schoss, wurde klar, dass dem nicht so war. Dann habe er mit zitternden Händen aus Panik nicht direkt die Polizei, sondern den Notruf unter der 112 angerufen.