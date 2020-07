Am Landgericht Magdeburg steht am Mittwoch der zweite Prozesstag zum Anschlag in Halle an. Der Beginn der Verhandlung ist für 10 Uhr geplant. Schon vor dem Gerichtsgebäude zeigte sich am Morgen, dass der Medienandrang deutlich nachgelassen hat. Es standen weniger Medienvertreter in der Schlange. Die Einlasskontrollen gingen deutlich schneller als am Vortag.