Im Ausgangsforum waren zur Zeit der Veröffentlichung kaum User aktiv. Nur fünf schauten zu Beginn das Video. Sie sicherten den Stream über Download-Tools und veröffentlichten die Datei erneut. Obwohl die Streaming-Plattform Twitch das Video nach einer halben Stunde sperrte und an soziale Netzwerke wie Facebook einen Code schickte, um Kopien zu identifizieren und deren Verbreitung zu stoppen, ließ sich die Verbreitung innerhalb der eigentlichen Zielgruppe nicht stoppen. Die offenen Verbreitungskanäle ermöglichen auch, dass Videos von besonderer Aktualität und Grausamkeit innerhalb kurzer Zeit bis in die Klassenzimmer kommen.

Elemente der Tat von Halle erinnern an Ego-Shooter-Spiele. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Was in Ego-Shootern wie Counter-Strike im Spiel passiert, wollte der Täter von Halle wohl auf die Straße bringen. Die Tat enthält viele an Shooter erinnernde Elemente: eine Liste der Tatwaffen mit Vor- und Nachteilen, eine zusätzliche Waffe für den Nahkampf, weitere Sonderwaffen wie Sprengstoff und Granaten, die extra aufgelistet werden. Dazu eine Liste mit Zielen, die der Täter während des Attentats erreichen will – in den Spielen Achievements genannt. Wie bei den meisten Spielen sind darunter auch ironisch gemeinte Ziele, wie zum Beispiel, sich die eigene Hand abzusprengen.