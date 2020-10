Die Synagoge in Halle ein Jahr nach dem Anschlag Bildrechte: dpa

Es war der Zufall, der Christina Feist vor einem Jahr nach Halle gebracht hat: Als Teil einer Gruppe von Jüdinnen und Juden aus Berlin kam sie nach Halle, um in der kleinen lokalen jüdischen Gemeinde den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, zu feiern. Die Gründe für die Fahrt in die Stadt an der Saale: Viele Gemeinden sind überaltert, die Berliner Gemeinden wollen Gemeinden in ländlichen Gebieten mit ihren Besuchen ein wenig mehr Schwung verleihen. Und außerdem sind die Berliner Synagogen an Jom Kippur schlicht sehr voll.

Es war so, dass ich relativ unmittelbar nach dem Attentat, als ich verstanden hatte, was passiert ist, schon den Gedanken hatte: Okay, nächstes Jahr bin ich wieder hier. Christina Feist

Ende September 2020 steht Christina Feist wieder vor der Synagoge in Halle; möchte in diesem Jahr ein sicheres Jom Kippur feiern. Die Arme verschränkt, ihre Mine angespannt, ihr Blick erfasst das, was sich hier verändert hat: Die Tür zum Vorhof der Synagoge wurde ausgetauscht. Die Einschusslöcher, die die Schrotflinte des Attentäters hinterlassen hatten, sind mit der alten Tür fort. Neue Sicherheitskameras hängen an der Eingangstür und über der Einfahrt zum Friedhof. Ein Auto mit Polizeibeamten steht an der Einfahrt zur Humboldtstraße, in der das Gotteshaus steht.

2019: Kein Polizeischutz

Vor einem Jahr waren keine Beamten an der Synagoge, um den Rechtsextremisten Stephan B. aufzuhalten. Von Antisemitismus und Rassismus getrieben, hatte er seit 2015 im Schuppen seines Vaters in Helbra Waffen gebaut; gelagert hatte er sie unter seinem Bett in der Wohnung seiner Mutter in Benndorf.

Am 9. Oktober hatte er Waffen und Sprengsätze in einen Mietwagen geladen, einen Livestream zur Verbreitung seiner Tat gestartet, und kurz nach 12 Uhr mittags das Attentat begonnen, in dessen Verlauf Jana L. und Kevin S. getötet sowie ein Mann und eine Frau in Wiedersdorf angeschossen und schwer verletzt wurden. Der Angriff löste Traumata aus: Bei den Überlebenden in der Synagoge, bei bei Zeugen des anschließenden Angriffes auf den Kiez-Döner, bei den Polizisten auf der Ludwig-Wucherer-Straße, die sich einen Schusswechsel mit dem Attentäter lieferten.