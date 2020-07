Außerdem gibt es einen großen Andrang nationaler wie internationaler Medienvertreter. Für sie wird es im Saal genau 44 Sitzplätze gegeben. 50 weitere Plätze sind für Zuschauer reserviert. Außerdem gibt es einen Nebenraum in dem weitere 44 Medienvertreteter Platz finden. In den Nebenraum wird der Ton aus dem Gerichtssaal übertragen. Die Verhandlung in Magdeburg findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Erschwerend hinzu kommt die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise im Gerichtssaal das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht, außer für Gerichtspersonen und Verfahrensbeteiligte. Derzeit sind 15 Verhandlungstage angesetzt.

Den Prozess leiten wird Ursula Mertens. Seit 2019 ist sie Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Naumburg. Auch für Mertens ist es die erste Gerichtsverhandlung in dieser Größenordnung. Allerdings kann sie auf viel Erfahrung mit Prozessen von hohem öffentlichen Interesse zurückgreifen. Seit mehr als 20 Jahren verhandelt sie Strafprozesse. Während ihrer Zeit als Richterin am Landgericht Halle leitete sie unter anderem den Prozess um die Dessauer IHK-Fördermittelaffäre oder den um Peter Fitzek, besser bekannt als selbsternannten "König von Deutschland."

Generalbundesanwalt Peter Frank zog frühzeitig die Ermittlungen an sich. Bildrechte: dpa Bereits am Nachmittag des 9. Oktober 2019 hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt sämtliche Ermittlungsarbeit, wie beispielsweise Durchsuchungen, von ihr angeordnet wird. Generalbundesanwalt ist seit 2015 Peter Frank. Er wird in diesem Verfahren die Anklage vertreten. Bei der Pressekonferenz am Tag nach dem Attentat sagte er: "Was wir gestern erlebt haben, war Terror." Darin verbirgt sich auch die Begründung, warum die Bundesanwaltschaft und nicht ein Staatsanwalt aus Sachsen-Anhalt die Anklage vertritt.

Die Bundesantwaltschaft ist eine Behörde mit Sitz beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Sie besteht aus dem Generalbundesanwalt Peter Frank und rund 200 weiteren Personen, darunter Bundesanwälte und Oberstaatsanwälte. Eine ihrer wesentlichen Aufgaben ist die Verfolgung und Anklage terroristischer Straftaten, um die demokratische Grundordnung zu schützen. Darunter fallen neben rechtsextremistischem Terrorismus wie in diesem Fall auch linksextremistischer sowie islamistisch motivierter Terrorismus.

Auch wenn der Generalbundesanwalt in diesem Verfahren die Anklage vertritt, ist er nicht der einzige Kläger. Rund 40 Nebenkläger sind zum Verfahren zugelassen. Darunter Angehörige der Verstorbenen, Mitglieder der jüdischen Gemeinde Halle und weitere. Nicht jeder Geschädigte des Attentats von Halle und Wiedersdorf ist gleichzeitig Nebenkläger. Die Entscheidung diese Möglichkeit zu nutzen, obliegt jedem selbst. Wer sich der öffentlichen Anklage durch die Bundesanwaltschaft als Nebenkläger anschließen darf, regelt §395 der Strafprozessordnung (StPO).

Nebenkläger können, müssen aber nicht, durch Anwälte vertreten werden. Sie haben die Möglichkeit, die gesamte Hauptverhandlung im Gerichtssaal zu verfolgen. Wer nur als Zeuge vor Gericht geladen ist, hat diese Möglichkeit nicht. Außerdem können Nebenkläger mittels Anwalt Einsicht in Akten beantragen. Besonders spannend: Nach § 397 StPO haben sie auch das Recht, Sachverständige abzulehnen und sie können mittels Anwälten ebenfalls Fragen an Zeugen stellen.

Die Verteidigung des Angeklagten übernimmt der Rechtsanwalt Hans-Dieter Weber aus Karlsruhe. Er ist dem Angeklagten als Pflichtverteidiger zugewiesen worden. Mit Interviews und sonstigen Statements hielt sich Weber bisher stark zurück. Kurz nach dem Attentat bestätigte er jedoch dem SWR das Geständnis seines Mandanten. Er erklärte außerdem, dass dieser Kräfte am Werk sehe, die im Verborgenen wirkten und auf die Politik einwirken könnten.